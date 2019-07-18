وزراء الطيران والري والأوقاف يشهدون الاحتفال بإقلاع أول أفواج الحج

كتب- أحمد مسعد

شهد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية بمصر هذا العام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ /2019م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور لفيف من قيادات وزرات الطيران المدني والداخلية والأوقاف والمالية والصحة.

وأشار بيان لوزارة الطيران المدني إلى تصريح الفريق يونس المصري أن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام، يتم نقلهم على متن شركات الطيران المصرية والسعودية، وقد حرص على لقاء الحجاج وتوديعهم في صالة السفر ، متمنياً لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما وجه جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد وزير الطيران أننا نتشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبيرة، فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها منذ شهور عديدة، ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبة، أعرب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية، عن سعادته لمرافقة الحجاج لهذا العام، مؤكدا أنه تم بذل جهد كبير بين كل الجهات والوزارات المعنية بالحج للخروج بصورة مشرفة تليق بجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن جميع أفراد البعثة في خدمة الحجاج لتذليل وحل كل المشكلات التي تواجههم، متمنيا للحجاج رحلة مباركة وأن يعودوا سالمين بإذن الله إلى أرض الوطن، مضيفا أنه تم أيضا التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نجاح موسم الحج.

كما تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر لوزارة الطيران المدني لما تقدمه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا أنه لأول مرة يتم إيفاد 60 عالماً من علماء الأزهر الشريف، وكذا 9 واعظات لمرافقة بعثات الحج، وذلك للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتقديم التوعية الدينية لهم والرد على أسئلتهم لتجنب الفتاوى غير صحيحة.

هذا ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم 8 رحلات جوية إلي المدينة المنورة، لنقل ما يقرب من 2000 حاج من حجاج قرعة الجيزة وترانزيت بعض الدول، وستبدأ أولى رحلات جدة من مطار القاهرة الدولي، يوم الاثنين الموافق 22 يوليو، بتسيير 8 رحلات جوية لنقل حجاج قرعة الدقهلية، ومن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس تشغيل أخر رحلات في مرحلة الذهاب، أما عن مرحلة العودة إلى مطار القاهرة فستكون أول رحلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، وتنتهي رحلات العودة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019.

وسخرت مصر للطيران كافة طاقتها وإمكانياتها وقامت الشركات التابعة لها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية بالدفع بأحدث معدات، لتقديم أفضل وأسرع خدمة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن.

وقد تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف تخصصات مصر للطيران لتكون في شرف استقبالهم في مطاري جدة والمدينة المنورة، وكذلك توديعهم في مرحلة العودة، وتم تزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة لتقديم أفضل خدمة للسادة الحجاج لضمان انسيابية الجسر الجوي، وكذلك تم التنسيق مع إقليم مصر للطيران بالسعودية فيما يخص استقبال الحجاج المصريين لمراجعة الإجراءات والاستعدادات هناك.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاجاً من حجاج العمل والزيارة، هذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاجاً من الحجاج الفلسطينيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاجاً من حجاج دولة مالي.

ومن المقرر أن تسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاج.