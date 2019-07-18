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    عثمان مديرًا للحسابات الخاصة وغانم لبحوث الدعوة بالأوقاف

    08:01 م الخميس 18 يوليو 2019
    عثمان مديرًا للحسابات الخاصة وغانم لبحوث الدعوة بالأوقاف

    عثمان مديرًا للحسابات الخاصة وغانم لبحوث الدعوة با

    كتب- محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف، تكليف عثمان محمد عثمان للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة.

    كما قرر الوزير، تكليف الدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة.

    وشغل عثمان محمد عثمان منصب مدير المركز الإعلامي لفترة طويلة، قبل أن ينتقل للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتمتع بعلاقات جيدة داخل الوزارة.

    وتولى الدكتور خالد غانم منصب مدير المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، قبل أن يصدر له قرارا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة.

    وأصدر وزير الأوقاف، قرارا الثلاثاء الماضي، بتولي الدكتورة هدى معوض منصب مدير المركز الإعلامي بالوزارة.

    وزارة الأوقاف بحوث الدعوة عثمان محمد عثمان خالد غانم

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