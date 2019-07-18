"مصر للطيران" تنقل 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة العام الحالي

كتب – طه عبيد:

تنقل شركة مصر للطيران، هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، بمعدل 24 ألف حاج من حجاج القرعة، و12ألف حاج من حجاج التضامن الاجتماعي، و7 آلاف حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاجًا، من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألف حاجًا من حجاج العمل والزيارة.

بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاجًا من حجاج دولة مالي.

ومن المقرر أن تسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلات جوية إلى جدة، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاجًا، و 8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاجًا، ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاجًا وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاج.