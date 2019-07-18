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    دبلوماسي صيني: مصر حققت تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة تحت قيادة السيسي

    06:11 م الخميس 18 يوليه 2019
    دبلوماسي صيني: مصر حققت تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة تحت قيادة السيسي

    الرئيس عبدالفتاح السيسى

    (أ ش أ):

    قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشين شياو دونغ، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال سنوات قليلة حققت تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، وإن الصين تدعم وتأمل مواصلة مصر لمسار التنمية الخاص بها.

    وأضاف دونغ- في كلمة ألقاها أثناء احتفال السفارة المصرية في الصين اليوم الخميس باليوم الوطني السابع والستين (ثورة 23 يوليو 1952) بحضور سفير مصر ببكين أسامة المجدوب- إنه بالإنابة عن جمهورية الصين الشعبية يهنئ مصر باليوم الوطني السابع والستين، مؤكدا أن الصين ومصر ترتبطان بشركة استراتيجية شاملة، وأن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن العلاقات الثنائية قوية ومتينة وصمدت أمام اختبارات الزمن، وقائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والمساواة.

    وأشار دونغ إلى أن الرئيس السيسي قام بعدة زيارات إلى الصين خلال السنوات القليلة الماضية كان آخرها في نهاية أبريل الماضي للحضور والمشاركة في المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق في بكين حيث التقى بالرئيس الصيني "شي جين بينج"، كما التقيا مرة أخرى خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

    ولفت إلى أن الصين ومصر تعملان على تنفيذ التوافقات والتفاهمات التي توصل إليها زعيما الدولتين بما يخدم الجانبين والدول العربية والأفريقية، معربًا عن أمله أن تنعم مصر دائما بالازدهار والتنمية والسعادة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي الصين وزارة الخارجية الصينية التنمية الاقتصادية السفارة المصرية

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