بدعم شركة إنرشيا.. ذهبيات مصرية جديدة بالبطولات العالمية والقارية

رمضان درويش

فاز رمضان درويش بالبطولة الكبرى للجودو بمونتريال بحصوله على الميدالية الذهبية، كما فاز حسن حسن بذهبية في بطولة إفريقيا بتونس وتألقت ليلى شكري بحصولها على الذهبية بالمركز الأول ببطولة أفريقيا بالجزائر.

حصد أبطال مصر بالخارج العديد من الألقاب والميداليات الذهبية والتي رفعت راية مصر عالياً برياضات الجودو والمصارعة الرومانية والتنس، حيث حصل رمضان درويش بطل مصر الأول في رياضة الجودو على ذهبية البطولة الكبرى للجودو بمونتريال الشهر الجاري، حيث صنف في المرتبة السادسة على العالم والمرتبة الرابعة في التصنيف الأوليمبي في رياضة الجودو.

كما فاز حسن حسن بطل مصر في المصارعة الرومانية بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا – تونس شهر إبريل الماضي. وأخيراً حصول البطلة ليلى شكرى في رياضة التنس على مركز أول فردى آنسات ببطولة أفريقيا بالجزائر بشهر يونيو الماضي.

تدعم شركة إنرشيا الأبطال المصريين الثلاثة من خلال تقديم كل الدعم المادي والذي عن طريقه يقدر الأبطال على أن يصلوا للمدربين المحترفين بكافة المجالات والأدوات الرياضية المناسبة. بالإضافة للدعم النفسي وذلك بهدف تقديم مستوى عالي من الأداء بالبطولات الدولية وحصد المراكز الأولى والوصول للحلم الأكبر وهو التأهل للأولمبياد المقبلة 2020 وأولمبياد الشباب 2022 مما يعكس دور القطاع الخاص في دعم الرياضات الفردية لتحقيق الإنجازات المشرفة للدولة المصرية، حيث خاض الأبطال الثلاثة مرحلة هامة من الإعداد النفسي والفني والبدني مما أهل هؤلاء الأبطال لتشريف اسم مصر بالبطولات المذكورة.

فالبطل رمضان درويش المصنف في المرتبة السادسة على العالم والمرتبة الرابعة في التصنيف الأوليمبي في رياضة الجودو قد فاز على الكندي من أصل مصري شادي النحاس بالإيبون وأحرز ذهبية وزن 100 كجم في الجائزة الكبرى للجودو مما سيُساعده في تصنيفه الدولي والتأهل لأولمبياد طوكيو2020. يذكر أن رمضان درويش قد فاز أيضا بالميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 100كجم ببطولة العالم لأساتذة الجودو، والتي اقيمت بالصين في 2018. وقد حقق في نوفمبر من نفس العام الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى "جراند برى" التي أقيمت بأوزبكستان.

وكان البطل رمضان درويش قد كسر الرقم القياسي الدولي برياضة الجودو ليصبح بطل دورة ألعاب البحر المتوسط لثلاث دورات على التوالي، كما حصل درويش على بطولة إفريقيا بالجودو 6 مرات ووصل الى الترتيب السابع بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

حسن حسن

ومن آخر إنجازات حسن حسن بطل المصارعة الرومانية تحقيق الميدالية الذهبية بأفريقيا- تونس بوزن 72كيلو في 2019. حيث حقق أيضاً الفضية ببطولة العالم للشباب بسلوفاكيا في سبتمبر 2018. فحسن حسن حاصل علي المركز الأول على أفريقيا 8 مرات و المركز الخامس في بطولة العالم للكبار وأخيرا المركز الثاني في بطولة العالم للشباب.

ليلي شكري

وحصدت البطلة الواعدة ليلى شكري على مركز أول فردى آنسات 14 سنة ببطولة أفريقيا بالجزائر. كما حصلت على العديد من البطولات الفردية والجماعية برياضة التنس. حيث تحتل ليلى التصنيف الثاني على مستوى مصر وإفريقيا 2019 و في 2018 كانت الأولى علي مستوي مصر وإفريقيا . حيث سبق لها تقديم أداء غير مسبوق بالعديد من البطولات المحلية والدولية بالفترة الماضية وتعمل بكل جد واجتهاد لتمثيل مصر ببطولة رولان جاروس 2021 وأولمبياد الشباب 2022. ومن أخر إنجازاتها مشاركتها مع فريق مصر في الفوز ببطولة أفريقيا وتأهل مصر لكأس العالم.

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