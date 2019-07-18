تأجيل 3 دعاوى لوقف تنفيذ قرار فتح الترشح لانتخابات المهن الموسيقية لـ 21 يوليو

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر 3 دعاوى مقامة من المطرب مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقررت المحكمة أيضا، تأجيل دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقال مصطفى كامل في دعواه، إن هانى شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني، وأن الشركة مازالت تزاول النشاط.

فيما طالب الفنان إيمان البحر درويش في طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفه لإحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن هانى شاكر هو من دعى للانتخابات، رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق فى ذلك، على حد قوله.