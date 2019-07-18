الغردقة تستضيف حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا يناير 2020

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري البحر الأحمر، موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب ومدرب وفريق في مدينة الغردقة، في أول أسبوع من شهر يناير القادم بحضور نجوم أفريقيا والعالم.

وبحسب بيان اليوم الخميس، فإن الحدث يصنع نوعا من الدعاية المجانية للسياحة المصرية خاصة في مدينة الغردقة، حيث يحظى الحدث على اهتمام كبير وتغطية إعلامية دولية، ما يضع مدينة الغردقة على أجندة كل وسائل الإعلام، ويروج لديها عند متابعي نجوم الكرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أنه "يجرى من الآن الترتيب والتنسيق للمجهودات مع جميع مستثمري البحر الأحمر ليخرج هذا الحدث في أفضل صورة مشرفة لمصر".