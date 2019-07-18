وزير النقل: الانتهاء من تطوير طريق "بنها- المنصورة"​ بـ1.2 مليار جنيه

كتب– أسامة عبدالكريم:

تفقد وزير النقل، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها /المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق ( كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت ) بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

وتفقد الوزير، القطاعات الأربعة للطريق والكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها كافة الاعمال سواء للطريق أو الكباري في شهر أكتوبر القادم مع ضرورة وتشغيل الاتجاه القادم من القاهرة إلى المنصورة تجريبيا بكباري كفر شكر وصهرجت وبشلا تجريبيا قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على المواطنين، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع اعمال التطوير وتنفيذ الكباري.

وأكد الوزير أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجنابز.

وأضاف أن الكباري التي يجرى إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، موضحا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

ولفت إلى أن إستراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق و7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

كما تفقد الوزير مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه، لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه والمخطط الانتهاء منه في يونيو 2020.

وشدد الوزير على ضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وتتم الإعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الاعمال نظرا لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبيرة في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلى.