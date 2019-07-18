قرار حكومي بتعديل لائحة الخدمات المقدمة للسفن بالموانئ البحرية

كتب – أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير النقل رقم 416 لسنة 2019، بشأن تعديل لائحة مقابل الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ البحرية المصرية مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الصادرة بالقرار رقم 488 لسنة 2015.

ونص القرار، على أن يجرى العمل باللائحة الجديدة بداية من سبتمبر المقبل.