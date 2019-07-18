مهلة 13 يومًا.. ننشر المستندات​ المطلوبة لتسجيل مركبات التوكتوك بعين شمس

كتب- محمد نصار:

أعلن حي عين شمس، عن فتح باب التسجيل لبيانات التوكتوك اعتبارًا من اليوم الموافق 18 يوليو 2019 وحتى 30 يوليو 2019 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال الحي، في بيان، اليوم الخميس، إنه عقب انتهاء هذه المدة سيتم مصادرة التوكتوك الذي لم يتم تسجيل بياناته.

وأعلن الحي كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل بيانات التوكتوك على النحو التالي:

- مستند البيع من الشركة المستوردة للتوكتوك للمواطن موضحًا بها (رقم الموتور - رقم الشاسيه - تاريخ الصنع - اللون - رقم الماركة).

- تسلسل الملكية إذا كان التوكتوك مباع لأكثر من شخص (مستندات ملكية التوكتوك) شاملة صورة بطاقة المالك.

- صورة بطاقة الرقم القومي مالك التوكتوك.

- ما يثبت محل إقامة الملك بدائرة قسم شرطة عين شمس وتليفون مالك التوكتوك للتواصل معه.

- شهادة المنشأة من التاجر الأصلي للمركبة.

- جواب من إدارة المرور لفحص التوكتوك.

- طلب فحص فني من الإدارة العامة للمرور التابع لحي عين شمس.

- فاتورة تسديد قيمة المركبة.