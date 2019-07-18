  • عاجل:رئيس الكاف يهدد: "إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فلن أنفذ وعودي"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    "استشهاد بطل".. المتحدث العسكري يعلن تفاصيل إحباط هجوم انتحاري بسيناء

    01:55 م الخميس 18 يوليو 2019
    "استشهاد بطل".. المتحدث العسكري يعلن تفاصيل إحباط هجوم انتحاري بسيناء

    القوات المسلحة - أرشيفية

    كتب- محمد سامي:

    أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

    وذكر الرفاعي في بيان أن "عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي".

    وأكد الرفاعي أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

    02344022-a554-49ad-8373-b3e48417564c

    المتحدث العسكري إحباط هجوم انتحاري سيناء شمال سيناء القوات المسلحة

    الخبر التالى:

    القاهرة تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان