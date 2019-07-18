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    الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة

    01:47 م الخميس 18 يوليه 2019
    الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    قال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.

    وأضاف الوزير في بيان له الخميس، أن "مشروع صكوك الأضاحي يسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات في محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت​ مظلة أعمال الخير، في حين نعمل جاهدين على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أي مقابل".

    ووجه الوزير الشكر "لكل من دعموا ويدعمون هذا المشروع بالجهد أو المال أو المساندة الإعلامية أو اللوجستية كشركاء حقيقيين لنا في خدمة المجتمع ".

    وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي الجماعات المتطرفة

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