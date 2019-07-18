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    لليوم الثالث.. استمرار المقابلات الشخصية في مسابقة القيادات المحلية

    01:46 م الخميس 18 يوليو 2019
    لليوم الثالث.. استمرار المقابلات الشخصية في مسابقة القيادات المحلية

    وزارة التنمية المحلية

    كتب- محمد نصار:

    تواصل وزارة التنمية المحلية، لليوم الثالث على التوالي، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديري العموم والعمل سكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات.

    وقالت الوزارة، في بيان، الخميس: "حضر المقابلات الشخصية، وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة والتي تضم بعض المحافظين الحاليين والسابقين ومنهم الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، وخبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة، وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والإدارة".

    وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختبار القيادات الجديدة لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.​

    وزارة التنمية المحلية مسابقة القيادات المحلية المقابلات الشخصية

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