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    "بعد أنباء توقفها".. الأنفاق توضح موقف أعمال الحفر بمحطة ماسبيرو

    11:50 ص الخميس 18 يوليه 2019
    "بعد أنباء توقفها".. الأنفاق توضح موقف أعمال الحفر بمحطة ماسبيرو

    مترو الخط الثالث

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي للهيئة القومية للانفاق، إن ما نشرته إحدى الصحف بشأن تعطيل العمل بمحطة "ماسبيرو" بالخط الثالث.

    وأوضح رأفت، في بيان، الخميس، أن جميع المعلومات المذكورة بالخبر، مغلوطة وغير صحيحة وبعيدة كل البعد عن ما يحدث على أرض الواقع ما يتسبب في حدوث بلبلة للرأي العام ولجميع الأطراف المشتركين في تنفيذ المشروع.

    وطالب متحدث الهيئة، الصحيفة، برفع الأخبار المنشورة اليوم وكتابة تكذيب لما نشر في نفس المكان وبنفس المساحة، إضافة إلى وقف أي تعامل أو الإدلاء بتصاريح إعلامية مع المحرر المذكور لحين تقديم ما يفيد بحسن النوايا عن ما نشر وعدم التعامل مع أي مصدر مسئول مرة ثانية، مشروطًا بقبول ما يقدمه المحرر والجريدة يؤكد حسن النوايا ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

    محطة ماسبيرو مترو الأنفاق الهيئة القومية للانفاق أيسر رأفت

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