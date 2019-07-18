وزير التعليم العالي يبحث مع سفير أوكرانيا التعاون في مجال الفضاء

كتبت- داليا شبل:

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا الجديد لدى القاهرة، والوفد المرافق له، مساء أمس (الأربعاء) بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجمهورية أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، مشددا على أهمية التعاون في مجال تطوير الأنظمة التعليمية وتبادل العلوم والتكنولوجيا.

وأكد الوزير على ضرورة تقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الخاصة بدراسة الطب والهندسة، ووضع ضوابط تضمن انتظام الطلاب في العملية التعليمية بما يحقق الفائدة للطلاب.

من جانبه أكد ميكيتينكو، على قوة ومتانة العلاقات مع مصر في جميع المجالات، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون التعليمي مع مصر، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعليم العالي، تضمن تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي.

ولفت إلى تطلع بلاده للعمل مع مصر في مجال الفضاء في ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وتدريب الكوادر المصرية والعلماء المصريين في مجال إطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها أوكرانيا في هذا المجال.

شهد اللقاء كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ورشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.