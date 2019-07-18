بالأسماء.. القاهرة: 3 أحياء محظور التصالح في مخالفات البناء بها- مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة قائمة بأسماء عدد من الأحياء الواقعة في نطاقها محظور بشكل كامل التصالح في مخالفات البناء الواقعة على أرضها.

وينص القرار الذي حصل مصراوي عليه، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وضعت خريطة ميدانية بالتعاون مع الوحدات المحلية في المحافظات بحظر التصالح عليها أو الأحياء العشوائية التي تستحوذ على عقارات تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وعلى رأسها أحياء (منشأة ناصر- الدويقة- مصر القديمة) خاصة بعد نقلهم إلى حي الأسمرات.