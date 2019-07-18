البيئة تناقش بناء قدرات العاملين في الحفاظ على البيئة البحرية

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة ندوة حول "سبل الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية للحفاظ على الصحة العامة وزيادة الدخل القومي"، في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتفعيل التعاون مع الجهات الأكاديمية للاستفادة من نتائج البحث العلمى.

وحسب بيان، اليوم الخميس، شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في مجال جودة الأسماك والمياه بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

واستهدفت الورشة تنمية مهارات وقدرات العاملين بالوزارة والأفرع الإقليمية بالمحافظات، وتناولت الندوة تأثير بعض الأنشطة البشرية السلبية على الممارسات البيئية بالمسطحات المائية وأثر ذلك على نقص الأكسجين الذائب بالسلب على الأسماك لعدم مقدرتها على التنفس، بالإضافة إلى تأثير إرتفاع نسبة الأمونيا وتأثيرها السلبي على الأسماك.

وتم إلقاء الضوء على تأثير نوعية وجودة المياه على الثروة السمكية وزيادة الدخل القومي وتوليد فرص عمل أكبر من خلال بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ومناقشة دليل الاشتراطات البيئية لمشروعات الاستزراع السمكي الصادر من وزارة البيئة عام ٢٠٠٩.

كما تم عرض جهود وزارة البيئة في مضاعفة الحملات التفتيشية على المسطحات المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لشرطة البيئة، ومشاركة المجتمع المدني من مختلف الفئات ومنهم الشباب في المبادرات البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة للحفاظ على نهر النيل والوعي بالحفاظ على المسطحات المائية سواء بالقاهرة أو بمحافظات أخرى.