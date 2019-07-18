حدث ليلاً.. مصير "طلاب الغش" بكفر الشيخ.. وإفشال محاولة لعزل ترامب

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

وكشفت وزارة التربية مصير طلاب "لجنة الغش" بمحافظة كفر الشيخ، ودوليًا أجهض الكونجرس محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رئيس الوزراء: الإرادة السياسية تضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم شيء في المرحلة الحالية هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دائما ما يضع المسئولين تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب بهدف اعتلاء مصر للمكانة التي تستحقها. للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد بيان الوزارة.. المحافظ يكشف مصير طلاب "لجنة الغش" في كفر الشيخ

كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، مصير طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، التابعة لإدارة بيلا التعليمية. للتفاصيل.. اضغط هنا

بالتفاصيل.. التعليم تكشف الموقف النهائي لطلاب الغش بكفر الشيخ

كشف خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تفاصيل الموقف الأخير لـ 393 طالبًا بالثانوية العامة، بلجنة مدرسة المقدم محمد لطفي العشري بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء تحقيقات الشؤون القانونية. للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من "السكة الحديد" على أزمة قطار أسوان: "العطل بسبب الجو"

قدمت هيئة السكك الحديدية، اعتذارًا لركاب قطار 2015 "أسوان - القاهرة"، عن التأخير وتعطل التكييف داخل عربات القطار، أمس الأربعاء. للتفاصيل.. اضغط هنا

تامر أمين: "مفيش حاجة اسمها الفراعنة"

قال الإعلامي تامر أمين: "تعرفوا وتصدقوا إن مفيش حاجة اسمها الفراعنة"، متابعًا: "بدون شتيمة، الفراعنة هي جمع فرعون، وهو كان مجرد شخص، وفرعون هو اسمه وليس لقبه". للتفاصيل.. اضغط هنا

حريق في سجن الصف المركزي.. والتحريات: "خناقة مساجين"

اندلع حريق داخل سجن الصف المركزي، مساء أمس الأربعاء، بعد إشعال عدد من المحتجزين النيران داخل إحدى غرف الحجز. للتفاصيل.. اضغط هنا

"الآثار": استرداد تابوت نجم عنخ من أمريكا قريبًا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، عن عودة تابوت نجم عنخ مرة أخرى إلى مصر قريبًا وإقامة احتفالية كبيرة بهذه المناسبة. للتفاصيل.. اضغط هنا

مصطفى الفقي: نجاح مصر في استضافة أمم إفريقيا 2019 أهم من الكأس

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن نجاح مصر في استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 أهم من حصولها على كأس البطولة. للتفاصيل.. اضغط هنا

"الآثار": افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع، وذلك بعد تنصيب مسلتَين للملك رمسيس الثاني أمام المتحف تم ترميمهما بأيادٍ مصرية خالصة. للتفاصيل.. اضغط هنا

حزب الوفد يدين بيان منظمة العفو الدولية حول قانون الجمعيات الأهلية

أدان حزب الوفد، ازدواجية وانتقائية منظمة العفو الدولية لإصدارها بيان ينتقد قانون تنظيم العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" قبل إقراره من مجلس النواب ومجلس الدولة. للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير اقتصادي: مستقبل الاقتصاد المصري في تصدير المنتجات المصنعة محليًّا

قال شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من الإصلاح الاقتصادي هو رفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية حققت أرقامًا اقتصادية رائعة بدعم من القيادة السياسية. للتفاصيل.. اضغط هنا

جمال شعبان: الارتقاء بمهارات وقدرات الطبيب المصري عنوان برنامجي الانتخابي

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق والمرشح الحالي لمنصب نقيب الأطباء المصريين، إن ترشحه لهذا المنصب جاء انطلاقًا من حرصه على ضمان حياة كريمة لكل الأطباء. للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ شمال سيناء يبحث مع ممثل "يونسيف" مشروعات المنظمة في الإقليم

التقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ممثل منظمة اليونيسيف برونو مايس، خلال لقاء خاص باللجنة التنسيقية للمشروعات التي تنفذها المنظمة الدولية في مدينتي العريش وبئر العبد. للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس النواب الأمريكي يجهض محاولة من الديمقراطيين لعزل ترامب

أجهض مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء محاولة من جانب الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب. للتفاصيل.. اضغط هنا

مصادر يمنية: قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف شمال الضالع

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية ، مساء الأربعاء ، بقصف صاروخي أحياء سكنية في محافظتي مأرب شرق اليمن والضالع جنوب البلاد. للتفاصيل.. اضغط هنا

الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع، الذي تم الأربعاء، بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان. للتفاصيل.. اضغط هنا

بي بي سي: وزراء بريطانيون يفكرون في الاستقالة لمنع جونسون من تعليق عمل البرلمان

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن وزراء بريطانيين يبحثون "بشكل جدي" تقديم استقالتهم اليوم الخميس، في محاولة لمنع بوريس جونسون. للتفاصيل.. اضغط هنا