طلاب الثانوية يواصلون تقديم التظلمات على النتائج لليوم الثالث على التوالي

كتب - مصراوي:

يواصل اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وكشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أعداد تظلمات الثانوية العامة خلال أول يومين لها وصلت إلى 26 ألفًا و300 طلب تظلم، موضحًا أن التظلمات معظمها فى مواد الكيمياء والتاريخ واللغة العربية.

وأضاق عبدالحكم أنه على الطالب المتظلم التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع 100 جنيه عن كل مادة، وبعدها يتوجه إلى لجنة التظلم والمراقبة المتواجدة على رقم جلوس الطالب وتسليمها، مضيفًا أنه بعد التقدم للتظلم يطلع الطالب على ورقة الاجابة الخاصة به ويدون ملاحظاته على الورقة، وعند وجود أي خطأ في ورقة الاجابة يقوم بتجميعها وتسليمها مع ورقة الإجابة وتقدم إلى اللجنة الفنية مرة أخرى وتظهر النتيجة في مدة 3 أيام من التظلم.

وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة أكدت أن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد، وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.

وأضافت المصادر أن فحص كراسة الإجابة يشمل تجميع الدرجات أو جزئيات ليست مقدرة أو خطأ في التجميع، مشيرةً إلى أن هناك ضوابط لفحص التظلمات.​