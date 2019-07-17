"الثقافة" تتحرك لإنقاذ منزل سيد درويش

كتب - محمد عاطف:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، التباحث مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بشأن إمكانية تسجيل منزل الموسيقار الراحل سيد درويش، على قوائم الجهاز للحفاظ عليه من الهدم؛ للحفاظ عليه ومحاولة ترميمه إذا اقتضى الأمر.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إلى أن وجود ورثة لمنازل المشاهير والمبدعين يمنع الوزارة من التدخل وتحويلها إلى متاحف لهم كما حدث مؤخرا من إنشاء متحف نجيب محفوظ الذي أقيم في تكية محمد أبو الذهب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنزل الموسيقار الكبير سيد درويش في الإسكندرية، مطالبين الدولة بالاهتمام به، لأنه كان شاهدا على الكثير من الألحان التي ما زالت تحتل مكانا في وجدان المصريين.