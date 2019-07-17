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    نقيب الصحفيين عقب اجتماعه مع ملاك "التحرير": لا نية لإغلاق المؤسسة

    11:06 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    نقيب الصحفيين عقب اجتماعه مع ملاك "التحرير": لا نية لإغلاق المؤسسة

    الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين

    كتب - مصطفى علي:
    أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه لا توجد نية حالية أو سابقة لدى ملاك مؤسسة "التحرير" ومجلس إدارتها لإغلاق المؤسسة (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها.

    وأضاف رشوان، في تصريح مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماعه مع ملاك "التحرير"، أنه انتهى من هذا اللقاء إلى أن المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادة مالكيه ربما تفرض عليهم اتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.

    واتفق النقيب مع ملاك المؤسسة على استمرار التواصل من أجل التوصل إلى حل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.

    مؤسسة التحرير موقع التحرير ضياء رشوان نقابة الصحفيين

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