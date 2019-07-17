  • عاجل:نيجيريا تخطف المركز الثالث بهدف نظيف في تونس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    البابا تواضروس عن امتحانات الثانوية العامة: "صراع جميل"

    10:07 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    البابا تواضروس عن امتحانات الثانوية العامة: "صراع جميل"

    البابا تواضروس

    القاهرة - أ ش أ:
    ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

    وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجميع الناجحين والمتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والفنية، موضحا أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع من الممكن أن تحل عن الطريق التعليم الصحيح.

    ووصف البابا تواضروس المنافسة في امتحانات الثانوية العامة بأنها "صراع جميل"، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والدارسين.

    هذا المحتوى من

    الثانوية العامة البابا تواضروس

    الخبر التالى:

    أول تعليق من "السكة الحديد" على أزمة قطار أسوان: "العطل بسبب الجو"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان