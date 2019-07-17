رئيس الفيفا يزور المتحف المصري ويتفقد مسار الرياضة عبر العصور

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كتب- محمد عاطف:

زار چياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية المقام الجمعة المقبلة.

وكان في استقبال إنفانتينو، بالمتحف صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، حيث اصطحبته في جولة داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف.

وأشارت عبدالرازق إلى أن الجولة بدأت بزيارة المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور" والذي افتتح في شهر يونيو بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

ويضم المعرض 96 قطعة أثرية تعبر عن الألعاب الرياضية حازت على اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم على ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر.

كما زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قاعة المومياوات الملكية ومجموعة مقتنيات يويا وتويا وقاعة تانيس وقاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وأبدى إنفانتينو، إعجابه الشديد بالمتحف وما يضمه من "قطع أثرية فريدة وعريقة وخاصة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وتمثال شيخ البلد وتمثالي الملك امنحتب الثالث وزوجته الملكة تي وتمثال الملك خفرع".

وأعرب عن انبهاره بالمسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وطريقة تعرفهم على القطع الأثرية بطريقة برايل، والذي افتتح بالمتحف في شهر يونيو بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

ويضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمى لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، بدءًا من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني، والقطع المختارة لعرضها في المسار مصنوعة من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، ويستطيع فاقد البصر خلال جولته في المسار التعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الأثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء أهدته عبد الرازق مستنسخ اثري لتمثال على شكل آدمي علي رأسه تاج المعبود شو.

ودون إنفانتينو كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف وصف فيها زيارته داخل قاعات المتحف بالرائعة والمبهرة وأن المتحف يعرض قطع أثرية تعبر عن تاريخ وحضارة وثقافة الإنسانية جميعا.

وأنهى إنفانتينو، كلمته بعبارة: "تاريخ مذهل ومستقبلاً عظيما لمصر".