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    السيسي يجتمع بوزير الدفاع.. ويشيد ببطولات القوات المسلحة

    05:21 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    السيسي يجتمع بوزير الدفاع.. ويشيد ببطولات القوات المسلحة

    الرئيس السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

    كتب - محمد سامي:
    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة.

    وأشاد الرئيس بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

    الرئيس السيسي وزير الدفاع محمد زكي

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