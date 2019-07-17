حدث في 8 ساعات| موعد تحسن الطقس وحيلة جديدة للنصب على الحجاج

​كتب ـ يوسف عفيفي

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس، وإعلان مفتي الجمهورية 800 ألف حالة طلاق سنويا، بالإضافة إلى صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: