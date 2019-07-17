رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره السوداني

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر، رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية لحضور الإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية / السودانية والذى تستضيفه القاهرة .

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كل أعمال التسلل والتهريب .

كما ترأس رئيسا الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية / السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية .

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كل دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي لعام 2019 .

من جانبه أكد الفريق محمد فريد تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كل الموضوعات العسكرية والأمنية، في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .