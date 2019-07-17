"الزراعة": إنجاز علمي في تقدير الحد الأقصى لمتبقيات أحد المبيدات

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الفريق العلمي للجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بالاشتراك مع الجانب الأمريكي في تقدير قيم الحد الأقصى لمتبقي مبيد اميستار توب32.5%.

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بانه سبق وأن تم التنسيق مع احد الباحثين بقسم بحوث الحشرات بجامعة ولاية ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ مشروع بحثيي معنى بتقدير القيم القصوى لمتبقيات مبيد أميستار توب 32.5%SC المحتوي علي المادتين الفعالتين (Azoxystrobin+Difenocoazole) على محصول الجوافة.

أوضح انه تم تشكيل فريق علمي برئاسته وعدد من أعضاء اللجنة، وتم انجاز اعمال المشروع علميا وفنيا على اعلى مستوى وباستخدام احدث التقنيات العالمية في هذا المجال، لافتًا الى انه تم التوصل الى حساب القيم القصوى لمتبيقات المادتين الفعالتين في محصول الجوافة.

أكد التقرير انه ورد الى اللجنة الشهر الماضي، تقريرًا من الباحث الأمريكي مفاده اعتماد قيمة الحدود القصوى المسموح بتواجدها للمبيد Azoxystrobin في محصول الجوافة وقدرها 0.2 ميليجرام/كجم، وذلك في الاجتماع الأخير لمجموعة العمل (JMPR)، والتي تضم نخبة من خبراء ذوى التخصص من منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة، ووفقًا للتقرير فإن هذه القيمة ستكون معتمدة في هيئة كودكس العالمية كقيمة مرجعية في يوليو 2020، وأنه يجرى حاليًا التقديم لاعتماد القيمة الخاصة بمبيد (Difenocoazole) في نهاية العام 2019 ليتم اعتمادها في هيئة كودكس العالمية خلال عام 2021

أوضح أبو ستيت أن هذا العمل يعد إنجازا علميا غير مسبوقا في دول العالم النامي وان ثمرة هذا العمل جاءت نتيجة للعمل الجاد المبني علي الأسس العلمية المرجعية من قبل الفريق العلمي للمشروع.