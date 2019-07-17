بـ100 جنيه للكيلو.. الزراعة تعلن أسعار لحوم الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الانتاج الحيواني الاستعدادت الخاصة بطرح لحوم الاضحى خلال الاسبوع الجاري .

وكشف الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الأنتاج، اليوم الأربعاء، عن إعلان فتح باب الحجز للتعاقد على لحوم عيد الأضحى.

وقال عبدالعال، لمصراوي، إن قطاع الإنتاج الحيواني قرر طرح اللحوم البلدية بسعر يبدأ من 100 جنيه للكيلو عبر المنافذ، مشيرا إلى تدشين شادر بيع لحوم جديد أمام مقر الوزارة بالدقي.

وأضاف رئيس القطاع، أنه قرر طرح كميات لحوم بزيادة 35%عن العام الماضي نظرا لشدة الطلبات المقدمة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم اللحوم بأسعار تنافسية أقل بـ15% من الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تستهدف زيادة المعروض من اللحوم والماشية خوفًا من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تقديم لحوم بلدية ذات جودة وآمنة على المواطنين.