​ننشر الأوراق المطلوبة لسفر حجاج السياحة.. وأولى الرحلات 26 يوليو

كتب ـ يوسف عفيفي:

تنطلق أولى رحلات القطاع السياحي البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" يوم 23 ذو القعدة، الموافق 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 25 ذو القعدة، الموافق 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.

ودعت غرفة السياحة، الشركات المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بتسليم المستندات المطلوبة، إلى الإدارة المختصة بوزارة السياحة وغرفة الشركات، لمراجعة الملفات بوزارة الداخلية وإنهاء إجراءات سفر الحجاج في التوقيتات المحددة.

ويرصد "مصراوي" الأوراق المطلوبة وفقا لغرفة الشركات ومنها:

ـ أصل جواز السفر لكل حاج.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي "البطاقة الشخصية"

ـ تقديم كشف الأمن العام المجمع بأسماء الحجاج مطبوع من موقع وزارة الداخلية.

ـ تقديم المستندات الدالة على المحارم، موثقة من وزارة الخارجية.

ـ الشهادة الصحية الخاصة بالحصول على التطعيمات اللازمة الخاصة بـ"الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي والحمى المخية".

وأنهت مصر للطيران، كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة، لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام، بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات والحكومات المعنية، بتوفير كل ما لديها، وجميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني، لإتمام موسم حج ناجح.

وطالبت الشركة، الحجاج المسافرين، ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بـ4 ساعات وفي رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج في جدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات في مطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.