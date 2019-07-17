أورا للتطوير العقاري تطلق النسخة الأولى من كأس "ZED" أغسطس المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة أورا للتطوير العقاري، إطلاق النسخة الأولى من كأس "ZED"، والذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس المقبل، داخل مجمع "ZED" الرياضي والذي تم إفتتاحه مؤخرًا داخل حديقة " ZED ".

وحسب بيان، اليوم، للمرة الأولى في مصر تدعو أورا فرق الناشئين تحت الثالثة عشر لعدد من كبرى الأندية في العالم للمشاركة بمنافسات كأس "ZED" لإمتاع الجماهير المصرية، والتي يتم تنظيمها بواسطة شركة "Z bling Effect".

وتضم قائمة الأندية المقرر مشاركتها في البطولة كل من بارما و أودينينزي من إيطاليا وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وفالنسيا وديبورتيفو ألافيس من أسبانيا وجينت البلجيكي بجانب أكاديمية باريس سان جيرمان في مصر. كما ستقوم مجموعة من مكتشفى اللاعبين بمرافقة الفرق المشاركة في الكأس بالإضافة إلى مجموعة خبراء من نادي باريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا للإطلاع على مواهب اللاعبين والنظر في امكانية احترافهم بالخارج.

وأكدت أورا، أنه يمكن للاعبين المصريين الشباب الحصول على فرصة للمشاركة في البطولة عبر خوض الإختبارات الرسمية لأكاديمية باريس سان جيرمان والتي ستبدأ في العشرين من يوليو في القاهرة والساحل الشمالي في كلا من القرية الدبلوماسية 3 وقرية هاسيندا.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب قرعة الكأس يوم الأحد 25 أغسطس القادم في فندق ماريوت مينا هاوس، حيث سيقيم جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للفرق المشاركة في الكأس، بينما تقام منافسات البطولة في مجمع "ZED" الرياضي بحديقة " ZED " والتي من المقرر أن تفتتح أبوابها للجمهور في أكتوبر القادم.

ستقام كأس "ZED" على مدار 5 أيام داخل ملعب عشبي معتمد من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن تكون مدة كل مباراة 40 دقيقة مقسمة إلى شوطين مدة كلاً منهما 20 دقيقة، بإدارة مجموعة من الحكام المعتمدين. وسوف يتكون كل فريق من 8 لاعبين من بينهم حارس المرمى كما سيتاح 3 تبديلات لكل فريق خلال المباراة. كما سيتم الإلتزام خلال البطولة بكافة لوائح وأعراف كرة القدم، حيث ستبدأ منافساتها بدور المجموعات يليه الأدوار الفاصلة ثم مبارايات نص النهائي لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية.

من جانبه أعرب هيثم محمد الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري عن سعادته بإطلاق كأس "ZED" قائلاً "نحن سعداء بإستضافة مجموعة من كبار أندية كرة القدم في العالم للمشاركة في النسخة الأولى من كأس ZED، نحن في أورا نبحث دائمًا عن دعم المجتمع الرياضي وخاصة الشباب، لذا لم نجد وسيلة أفضل من تنظيم بطولة للاعبي كرة القدم الشباب لإظهارمواهبهم الواعدة وإمكاناتهم غير المستغلة. نحن سعداء بإطلاق أولى فعالياتنا الرياضية في مجع ZED الرياضي والذي تم تطويره على أحدث الوسائل والإمكانيات العالمية داخل حديقة " ZED" التي ستستضيف العديد من الأحداث الرياضية المثيرة قريبًا".

وتابع: بعد المباراة النهائية، سيتم عقد حفل ختامي لتكريم الفريق الفائز بكأس ZED الأولى، كما سيتم اصطحاب اللاعبين في جولة سياحية بعد انتهاء البطولة تشمل زيارة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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