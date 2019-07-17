تصل لـ510 جنيهات.. أسعار ملابس الإحرام وحقائب السفر

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كتب- يوسف عفيفي:

مع انطلاق أولى رحلات الحجاج المصريين، إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج هذا العام، ويقبل الحجاج المسافرون على شراء ملابس الإحرام لأداء النسك العظيم.

وتتسابق المحلات التجارية إلى عرض ملابس الإحرام لحجاج بيت الله الحرام خلال الأيام الجارية لتقديم كل ما هو جديد وجيد أمام الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة.

ويقول محمد عبدالمؤمن، مسئول بيع ملابس في أحد المحلات بالعتبة، لمصراوي، إن الإقبال على شراء ملابس الإحرام العام الجاري أقل من الأعوام السابقة، لغلاء المعيشة واحتياجات البيت اليومية، وربما يرجع إلى تفضيل الحجاج المسافرين شراء الملابس فور وصولهم إلى الأراضي السعودية.

ورصد مصراوي، خلال جولته على عدد من المحلات أسعار ملابس الإحرام للرجل والمرأة وشنط السفر وجاءت كالتالي:

ملابس الرجل

ـ بشكير الإحرام ويتكون من 6 قطع (الحزام ـ الساتر ـ الشبشب الأبيض ـ الجلباب الأبيض ـ السروال الأبيض ـ البنطلون القطن)، بالإضافة إلى الشمسية والشنطة الخاصة بأوراق الحج، ويبدأ السعر من 105 إلى 275 جنيها فأكثر.

ـ لبس الإحرام في أحد المحلات الأخرى ويتكون من 5 قطع (بشكير ابيض + سروال أو ساتر أبيض+ حزام أبيض + بنطلون أبيض + شبشب أبيض طبي)، وذلك بسعر 510 جنيهات.

ـ وهناك نوع آخر من ملابس الإحرام، يتكون من 4 قطع (بشكير الحرمين بسعر 78 جنيها + السروال أو الساتر الأبيض بـ21 جنيها + الحزام الأبيض بـ 18 جنيها + شبشب أبيض طبي بـ 28 جنيها) ليصبح الإجمالي 145 جنيها وذلك حسب جودة المنتج.

ملابس المرأة

ـ العباية البيضاء وتتكون من 6 قطع (السروال الأبيض + بنطلون قطن + طرحة بيضاء + قميص قطن + جوانتي وبونيه + شوز أبيض)، بالإضافة إلى الشمسية البيضاء و"الشنطة" الخاصة بأوراق الحج، يبدأ من 280 إلى 350 جنيها.

ويترواح السعر للشبشب الحريمي الخاص بالوضوء من 13 إلى 100 جنيه، فيما يبلغ الشبشب الطبي 125 جنيها.

ـ هناك طقم آخر يسمى الإخلاص يتكون من 5 قطع (بنطلون حريمي أبيض + قميص أبيض + طرحة بيضاء + جلابية حريمي بيضاء + شبشب طبي أبيض) وذلك بسعر 220 جنيها.

ـ يوجد عباية إحرام بيضاء بسعر 315 جنيها، بالإضافة إلى إسدال يتراوح السعر بين 170 إلى 200 جنيه.

شنط السفر

بدأت أسعار "الشنط أو حقائب" السفر من 400 وحتى 1300 جنيه حسب جودة ونوع وحجم الشنطة، من حيث الوزن والصعوبات التي تتحملها من المقاومة ضد الخدش، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أربع عجلات مما يسهل التنقل بها بسهولة لتخفف صعوبات السفر، كما أنها تتميز بمساحات مختلفة ويوجد مساحات كبيرة وواسعة، كما أنها تحتوي على جيوب إضافية وسعرها مناسب للجميع.

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