تسليم "جوائز التميز" في افتتاح مجلس وزراء الإعلام العرب

كتب- مصطفى علي:

كرمت الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، عددا من الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، وجرى تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

وسلم الجوائز أعضاء منصة رئاسة الدورة الوزارية برئاسة وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والجوائز عبارة عن أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالًا تدعم القدس فاز بها تليفزيون دولة فلسطين، وثانيا أفضل شخصية إعلامية قدمت أعملًا تدعم القدس فازت بها الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوي والإعلامي العراقي محمد سلمان الونداوي، والإعلامي الفلسطيني محمد عبدربه، وثالثا أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس وفاز بها بلاب غيث كسواني، ومحمود أبو الهيجاء، ورابعا أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس فازت به إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبو ظبي الإذاعية، وخامسًا أفضل برنامج تليفزيوني حول مدينة القدس، وفاز به تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير يا قدس)، وسادسًا أفضل موقع إلكتروني عربي يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القجس وفاز به موقع الهيئة العامة للإذاعة والتليفوين الفلسطيني، وسابعا أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس فاز به فيلم (القدس تاريخ وقضية) من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (في سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وثامنًا أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية وكان عنوان الصورة (القدس.. طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية) لوكالة الأنباء الفلسطينية

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