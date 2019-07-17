رئيس قومي المرأة تغادر إلى إسبانيا لحضور فعاليات "الحوار الإقليمي"

كتبت- نور العمروسي:

تتوجه الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى اسبانيا على رأس وفد رسمي يمثل مصر لحضور فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة، في مدينة برشلونة خلال يومي 18-19 يوليو 2019.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يضم وفد مصر كلًا من الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى فتح باب النقاش بين الدول الأعضاء في الاتحاد للإنفاق على المؤشرات التي يجرى استخدامها لمتابعة تنفيذ إعلان القاهرة الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط نوفمبر 2017، بالإضافة إلى إجراء حوار مفتوح بين أجهزة الإحصاء الوطنية والإقليمية حول الفرص المتاحة للبدء في وضع إطار للإحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي، ومناقشة آليات متابعة وتقييم الوزراء المعنين بالمرأة بدول الأتحاد لمدى التقدم المحرز في وضع المرأة.

وأوضحت مرسي، أن إعلان القاهرة الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط نوفمبر 2017، تضمن إعلان 43 دولة من الأعضاء في الاتحاد التزامهم في تعزيزوضع المرأة ومشاركتها، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء الية متابعة تعتمد على عدد من المؤشرات بهدف مراقبة التقدم المحرز في مجال النهوض بوضع المرأة، ولتقييم فجوة النوع الاجتماعي، وتساهم في تقديم مقترحات لصانعي القرار بدول الأتحاد والشركاء حول كيفية إحداث تأثير ملحوظ في وضع المرأة في هذه الدول.​