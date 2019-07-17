"لبيك اللهم لبيك".. اليوم انطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج من مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

لبيك اللهم لبيك.. انطلقت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام على الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة الوطنية مصر للطيران لنقل 73 ألف حاج خلال هذا العام.

ويصل الحجاج إلى الصالة الموسمية مساء اليوم ويجرى استقبالهم وإنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المتجهة إلى المدينة المنورة.

وحسب بيان، اليوم، تقيم وزارة الطيران المدني احتفالًا بالصالة الموسيمة لتوديع الأفواج الأولى من الحجاج.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة، وأتمت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، جميع استعدادتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة؛ لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام، بالتعاون مع كل الهيئات والجهات والحكومات المعنية، بتوفير كل ما لديها، وجميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى، لإتمام موسم حج ناجح.

انتشرت الخدمات الأمنية بمباني المطارات الثلاثة، وذلك لضبط الخارجين على القانون، وتحرير المخالفات المرورية للمخالفين للحد من الزحام والتكدس امام صالات السفر والوصول، وللتيسير على المسافرين، وذلك من خلال حملات امنية متحركة، والأكمنة الثابتة، لحفظ النظام وضبط المخالفين.