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    ​وزير الأوقاف: الانتماء للوطن أكبر دافع للإنجاز

    01:52 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    ​وزير الأوقاف: الانتماء للوطن أكبر دافع للإنجاز

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    قال وزير الأوقاف، إن الإنجازات الكبيرة تحتاج إلى دافع وحافز كبير يعين على تحقيقها، وأن الانتماء الحقيقي الصادق للوطن يعد أكبر دافع لتحقيق الإنجاز.

    وأضاف وزير الأوقاف، في بيان الأربعاء:" إننا في حاجة ملحة إلى تعميق وترسيخ وتجذير هذا الانتماء، لا سيما في نفوس الناشئة والشباب، وعلى جميع مؤسسات الدولة العمل بكل السبل وفِي مسابقة للزمن من أجل ترسيخ هذا الانتماء، والذي لا شك فيه أن ذلك يحقق صالح الفرد والمجتمع والوطن بأسره، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه ، ومن خان وطنه خان دينه، فأنفسنا فداء لأوطاننا تدينا ووطنية معا".

    وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، أخذت على عاتقها مع كل قياداتها وأبنائها المخلصين أن نجعل من ترسيخ الانتماء الوطني خطًا ثابتا في خطابنا الدعوي، ومناهجنا التدريبية و مؤتمراتنا الدولية وإصداراتنا العلمية، والتي من أهمها : كتاب مشروعية الدولة الوطنية، وكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، وكتاب بناء الشخصية الوطنية، مع الإعداد لمؤتمر دولي كبير في سبتمبر المقبل، تحت عنوان : فقه بناء الدول".

    وزارة الأوقاف ?وزير الأوقاف تجديد الخطاب الدعوي مؤتمر فقه بناء الدول

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