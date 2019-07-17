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    ​عباس كامل يزور جنوب السودان ويسلم "سيلفا كير" رسالة من الرئيس السيسي

    01:28 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    ​عباس كامل يزور جنوب السودان ويسلم "سيلفا كير" رسالة من الرئيس السيسي

    اللواء عباس كامل

    كتب- محمود مصطفى:

    زار اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، صباح الأربعاء، دولة جنوب السودان، والتقى بالرئيس سيلفا كير.

    ونقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لرئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت الملفات المشتركة مع جنوب السودان، وسبل تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

    جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، ظهر الأربعاء.

    ?عباس كامل السيسي جنوب السودان جهاز المخابرات

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