لاب توب ودرع المحافظة.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طلاب وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير ولاب توب ودرع المحافظة لكافة الطلبة الأوائل تكريمًا لهم لحرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب محافظ القاهرة، خلال التكريم، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق.

كما طالب المحافظ، الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

يذكر أن محافظة القاهرة حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (2018 ـ 2019) وهم (أحمد صلاح فتحي البلتاجي، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة مصر الجديدة العسكرية بنين - الشيماء أحمد السيد محمد، الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة سمبيات أبيولا بنات - ريوان محمد أحمد عبدالخالق، الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات - طارق حسام محمد محمود، الأول بالشعبة الأدبية بمدرسة على مبارك الثانوية - روان حسام صبحي إبراهيم، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة المنيرة الثانوية بنات - فاطمة فؤاد أبوسريع إسماعيل، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة عبدالغفار الرسمية للغات - همس تامر عبدالغني أبوصالح، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد إسماعيل الرسمية - آلاء محمد حسن علي، الثاني مكرر بالأدبي بمدرسة شبرا الثانوية بنات - محمود إسماعيل حلمي إسماعيل، الأول مكفوفين بمدرسة طه حسين بنين للمكفوفين).

​شهد الاحتفال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وعبدالرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء، وناجح جلال، رئيس جمعية المدارس الخاصة، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.