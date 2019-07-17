وزير التنمية المحلية يلتقي وفد مقاطعة شاندوانج الصينية

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، وفدًا من مقاطعة شاندوانج الصينية برئاسة هوانج تشي، نائب المدير العام بوزارة التعليم بالمقاطعة، وذلك بمقر الوزارة وحضور عدد القيادات.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين في كافة المجالات، فضلًا عن تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين فيما يخص البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال المخلفات الصلبة ودعم الاستثمار وتدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أن التجربة الصينية من التجارب المهمة التي تسعى مصر للاستفادة منها خاصة فيما يخص الإسراع بالتنمية والمشروعات الصغيرة التي تعد ركيزة الاقتصاد الصيني، وكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة، وتدريب موظفي الحكومة الصينية.

واستعرض الوزير، برامج وزارة التنمية المحلية وأهدافها ومن بينها التخطيط المحلي والذي يعد جزءًا من التخطيط الاستراتيجي للدولة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة في كل مؤسسات الدولة، والسعي المستمر للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة في مصر وتوفير الإمكانيات لهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الوزارة توفر قروضًا للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" و "صندوق التنمية المحلية".

وشدد على اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية لرفع مهاراتهم وكفاءتهم بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع رضاهم عنها، لافتًا إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز التنمية المحلية بسقارة في تدريب العاملين بالمحليات في كافة المجالات التي تهم الإدارة المحلية.

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالصين في مجالات التدريب وأخرها الدورة التدريبية التي حضرها عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات وأوائل دورة قادة المستقبل متمنيًا مزيد من التعاون وتوفير عدد من الفرص التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير، أنهم بدأو في تدريب السيدات الريفيات على بعض الصناعات والحرف الصغيرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهن من خلال مبادرة "شغلك جنب قريتك" على أن تساهم الوزارة بتسويق منتجاتهم حتى تضمن لها عائدًا ماديًا تستفيد منه.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بشكل جاد وسريع مع قضية الزيادة السكانية التي باتت تمثل أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وذلك من خلال إطلاق برامج للتوعية السكانية في المحافظات بهدف تحقيق تنمية محلية اجتماعية، لافتًا إلى أهمية تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في استغلال العنصر البشري في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

​وأشادت هوانج تشي، نائب المدير العام بوزارة التعليم في مقاطعة شاندوانج، بالتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب، مشيرة إلى ضرورة التوسع في تبادل الوفود لنقل الخبرات بين الجانبين وزيادة الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية إلى الصين سواء على المدى القريب أو البعيد، موضحة اهتمام الحكومة الصينية بتدريب موظفيها كل 3 سنوات وبشكل مستمر لضمان رفع الوعي وزيادة مهاراتهم.