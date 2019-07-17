6 قطارات مكيفة ومرحلتان.. النقل تكشف خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا موسعا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومجالي النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وحسب بيان الأربعاء، ناقش الاجتماع، المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد ويجرى توقيع عقد الأعمال الاستشارية مع شركة أيكوم الإنجليزية على أن يتم الطرح على الشركات المُختلفة خلال 45 يومًا، وأبدى البنك استعداده للاستثمار في جميع مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال دعم النواحي التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات .

كما بحث اللقاء، التعاون الاستثماري المُشترك في مجال مترو الأنفاق مثل توريد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني للمترو من شركة هيونداي روتيم والذي وصل لمرحلته الأخيرة وأصبح جاهزا للتوقيع وكذلك آخر المُستجدات الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الخط الأول للمترو، وأوضح الوزير أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحرك.

كما تم بحث آخر المُستجدات الخاصة بالتعاون الإستثماري بين كل من وزارة النقل وبنك الإستثمار الأوروبي وبنك UK وبنك EBRD في مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية - ٦ اكتوبر ) .

كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالي النقل البحري، والموانئ الجافة"مسئول": قانون الهجرة ينظم عمل الجاليات ويغلق الباب أمام الجماعات المعادية لمصر.