‏فرج عامر: وزير الصناعة قادر على تنفيذ تكليفات السيسي

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستفادة من القضايا المهمة التي بحثها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية بين القاهرة واشنطن.

وأشاد "عامر"، في بيان اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص المصري والأمريكي في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين معربا عن ثقته التامة في قدرة وزير الصناعة والتجارة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي؛ لدعم العلاقات الصناعية والتجارية والمشروعات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات الصناعية.

كما أشاد عامر، بتصريحات نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية التي أكد فيها خصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا والتي تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية أحد أبرز أعمدتها وأن بلاده تحرص على دعم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، فى ضوء توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الجانبين، مؤكدا أن إشادة "مايرون بريليانت" بالتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى- بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة، وهو ما يعكس استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر- إنما هي دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المصرية.