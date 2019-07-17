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    برلماني: عرض "الممر" للمصريين بالخارج موقف مشرف لوزيرة الهجرة

    11:04 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
    برلماني: عرض "الممر" للمصريين بالخارج موقف مشرف لوزيرة الهجرة

    فيلم الممر

    كتب- أحمد علي:

    أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عرضًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" لأبناء مصر بالخارج، على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج موقف مشرف ووطني لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تستحق كل التحية والتقدير عليه.

    وقال "زين الدين"، في بيان اليوم، إن هذا الفيلم الناجح والتاريخي أكد أن قواتنا المسلحة الباسلة الدرع والسيف لحماية الأمن القومي المصري والعربي والخليجي وإن جميع المصريين بالداخل والخارج يفخرون أمام العالم كله بقواتنا المسلحة الباسلة.

    كما أشاد بحرص الوزيرة، على تنظيم زيارة للمشاركة في هذا المؤتمر الناجح والذي حقق جميع أهدافه إلى قناة السويس حتى يطلع المصريون بالخارج على أهم المشروعات التنموية في هذا الصرح الوطني الكبير وكل ما تحقق فيه من إنجازات حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي اضافة الى تنظيم زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية.

    فيلم الممر مجلس النواب وزيرة الهجرة

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