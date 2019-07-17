حدث ليلًا| وزير التعليم يعلق على أزمة "الغش".. وخسوف القمر

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

وعلق وزير التربية والتعليم على أزمة الغش بكفر الشيخ، وانتهت ظاهرة خسوف القمر التي شهدتها أغلب أنحاء العالم.

ودوليا طالب زعيم المعارضة التركية في البرلمان كمال كيليتشدار أوغلو، من حكومة بلاده طرد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من تركيا.

أول تعليق من وزير التعليم على أزمة "طلاب الغش" بكفر الشيخ

علق وزير التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على ما أثير بشأن تراجع الوزارة عن إلغاء امتحان 390 طالبا بالثانوية العامة بمدرسة محمد لطفي العشري بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

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استمرت 5 ساعات.. انتهاء ظاهرة "خسوف القمر"

انتهت، في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، حيث تحرر من ظل الأرض وعاد لتزيين السماء مرة أخرى.

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"خروجة ببلاش".. الأطفال في مقدمة الحضور لمتابعة خسوف القمر بمرصد حلوان

توافد العشرات من الأسر والعائلات المصرية، على مرصد حلوان برفقة أطفالهم مساء الثلاثاء؛ لمشاهدة ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.

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طالبة ثانوي تكشف تفاصيل تحديها "السرطان" حتى أصبحت من الأوائل

قالت هداية عبد الله السيد، طالبة من أوائل الثانوية العامة، إنها شُفيت من مرض السرطان، وكانت تُذاكر دروسها وقت المرض، موضحة أنها كانت تتمنى من الصغر أن تصبح طبيبة بشرية؛ كي تعالج المواطنين، خصوصًا بعد إصابتها.

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التعليم تكشف تفاصيل حجب نتيجة "طلاب الغش" بكفر الشيخ

قالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن قرار الوزارة بحجب نتيجة مدرسة الشهيد المقدم لطفي العشري الثانوية جاء بسبب الغش الجماعي واكتشاف تطابق أوارق إجابات 330 طالبا بالمدرسة وحصول الطلاب في 3 مواد على الدرجات النهائية.

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مستشار "الرياضة الإماراتية": قرار تنظيم مصر "أمم إفريقيا" حكيم ويمثل ريادتها الإفريقية

قال الدكتور محمد فضل الله، مستشار هيئة الرياضة الإماراتية، إن فكرة تصدّي مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية في حد ذاته كان قرارًا حكيمًا وقويًّا جدًّا.

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والد الشهيد عبد العظيم: "لو يُسمح لي أقاتل مكان ابني أنا مستعد"

كشف محمد عبد العظيم، والد الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم، عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين.

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الكنيسة تنفي حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية للفاتيكان

نفى الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ما تردد عن رفع الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.

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قوات التحالف تعترض وتسقط 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن القوات اعترضت وأسقطت 3 طائرات بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة عمران اليمنية، باتجاه مدينتي جازان وأبها السعوديتين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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الولايات المتحدة تحظر دخول 4 من قادة جيش ميانمار إليها

حظرت الولايات المتحدة دخول أربعة من قادة الجيش في ميانمار إليها بسبب "انتهاكات" لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في ولاية راخين شمالي البلاد ضد مسلمي الروهينجا.

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اعتقال رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو في الولايات المتحدة باتهامات فساد

أعلن مكتب المدعي العام في بيرو أن الرئيس الأسبق للبلاد، أليخاندرو توليدو، اعتقل في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بناء على طلب تسليم مقدم من ليما.

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مجلس النواب الأمريكي يدين تغريدات ترامب "العنصرية"

اعتمد مجلس النواب الأمريكي الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، قرارا يدين الرئيس دونالد ترامب بسبب تعليقاته "العنصرية" الموجهة إلى أربع من عضوات الكونجرس.

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ظريف: ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام.

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الجيش الليبي: طورنا عملياتنا على جميع المحاور وحققنا نجاحات كبيرة

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الليبية تمكنت من تطوير عمليات هجومية تعبوية على جميع خطوط النار، مستفيدة من دروسا المعارك السابقة.

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زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اطرد الإخوان.. لماذا نتصارع مع مصر؟

طالب زعيم المعارضة التركية في البرلمان كمال كيليتشدار أوغلو، الثلاثاء، من حكومة بلاده طرد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من تركيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

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