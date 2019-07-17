اليوم 42 على القاهرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستستمر اليوم الأربعاء، في الارتفاع على جميع الأنحاء ليسود، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، لتبلغ على القاهرة 42 درجة مئوية.

وأضاف شاهين في تصريحات، إلى "مصراوي"، أنه بدءًا من يوم الخميس المقبل، ستشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ونوه إلى أن غرب البلاد سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع ارتفاعها على بعض مناطق من شرق البلاد والقاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب البلاد، مؤكدا عدم وجود ظواهر جوية عنيفة ومؤثرة تضرب البلاد خلال الفترة الحالية.

ونوه إلى أن درجات الحرارة، تنخفض على المناطق الغربية لتسجل 32 درجة، وتتراوح ما على المناطق الشرقية لتسجل من 35 إلى 36 درجة على بورسعيد والعريش، بينما تسجل في الإسكندرية 32 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد ما بين 42 وحتى 45 درجة، بينما تتراوح على جنوب سيناء ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

وحول الرياح، أوضح أن هناك نشاط خفيف للرياح على السواحل الغربية ومُثيرة للأتربة على السواحل الشرقية ولكنها غير موثرة على حرة السفر، كما أن الملاحة البحرية معتلة على البحرين "الأحمر والمتوسط".

وقال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة خلال فترات الليل تبلغ ما بين 65 إلى 70% وخلال ساعات النهار من 20 إلى 25% على القاهرة والوجه البحري.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس، وارتداء ملابس خفيفة لتقليل الإحساس بالحرارة، والحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر.

وعن الحجاج المصريين المسافرين إلى الأراضي المقدسة، نصح "شاهين"، بضرورة الحذر من طقس السعودية خلال الفترة الحالية، موضحا أن درجات الحرارة في مكة والمدينة تتخطى 44 درجة مئوية، وبقدر الإمكان، على الحجاج المصريين تغطية رؤوسهم بالشمسية الخاصة بكل حاج تجنبا لأشعة الشمس المباشرة وعدم التزاحم بقدر الإمكان حفاظا على صحتهم، متمنيًا ذهابهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان.