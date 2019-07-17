بدء ترميم التابوت الذهبي للملك "توت" بعد نقله إلى المتحف الكبير

كتب - محمد عاطف:

بدأت وزارة الآثار أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والذي تم نقله من مقبرة الملك الي المتحف المصري الكبير منذ أيام تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي.

وأكد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، في بيان اليوم، أن عملية نقل التابوت تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للأثار المصرية على عملية النقل في جلستها المنعقدة في شهر يونيو 2019 وذلك لتنفيذ أول عملية ترميم له منذ أكتشاف المقبرة عام 1922.

وقال الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن التابوت سيتم عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مع باقي التوابيت الأخري الذهبية الموجودة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه لتعرض التوابيت كاملة لأول مرة.

من جانبه أوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت ستستغرق حوالي 8 أشهر حيث يعاني التابوت من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب، مضيفا أنه تم توثيق وإثبات جميع مظاهر التلف بالتابوت وعمل تقرير حالة له قبل عملية النقل.

يشار إلى أنه تم نقل التابوت وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف المرممين والأثريين وبالتعاون مع شرطة السياحة والأثار، وسوف يتم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال الأسبوعين القادمين بعد الانتهاء من أعمال التعقيم للتابوت لمشاهدته بالمتحف المصري الكبير.