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5 صور ترصد بداية خسوف القمر في مصر

10:33 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
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تصوير - جلال المسري ونادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وتوافد عدد من المواطنين على معهد الفلك، فيما خصص المعهد استراحات لاستقبال المواطنين لمتابعة الظاهرة، ويتواجد بالمعهد المتخصصون من علماء المعهد للرد على جميع استفسارات المواطنين.

القمر خسوف القمر خسوف جزئي الفلك الظواهر الفلكية

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