يستمر 3 ساعات.. بدء الخسوف الجزئي للقمر

كتب- محمد عبدالناصر وأسامة عبدالكريم:

بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة خسوف القمر حدثت مرتين هذا العام، فالأولى جاءت خلال شهر يناير الماضي وحدثت وقت الفجر، فلم يتمكن الناس من رؤية خسوف القمر بشكل كبير.

وأضاف القاضي، أثناء لقاءه مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن القمر اليوم يشهد خسوفًا جزئياً، وهذا أفضل وامتع عند رؤيته، لافًا إلى أن مناطق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وروسيا لن يتمكنوا من رؤية الخسوف اليوم.

وتوافد عدد من المواطنين على معهد الفلك، فيما خصص المعهد استراحات لاستقبال المواطنين لمتابعة الظاهرة، ويتواجد بالمعهد المتخصصون من علماء المعهد للرد على جميع استفسارات المواطنين.

كما يتم عرض بث مباشر على شاشة عملاقة بساحة المعهد متصلة بغرفة التحكم والتتبع لهذا الخسوف بقبة المنظار الشمسي مع وضع عدة مناظير فلكية لمتابعة هذه الظاهرة من خلالها.