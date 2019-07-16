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تحديث مكتب "بريد الصحفيين" وتوفير خدمات الأحوال المدنية ومخالفات المرور

08:24 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
تحديث مكتب "بريد الصحفيين" وتوفير خدمات الأحوال المدنية ومخالفات المرور

مكتب بريد الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

تمكنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، من استحداث مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية الموجود بمبنى النقابة، بحيث أصبح متاحا استخراج كل من: شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وقسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق، وتسديد مخالفات المرور.

وقال محمد يحيى يوسف، عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير على إدخال الخدمات المستحدثة التي يقدمها "البريد المصري" في جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين، بدلًا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التي كانت موجودة مسبقًا.

ولفت إلى أن لجنة الخدمات والتكنولوجيا تعمل على عودة جميع الخدمات إلى مبنى النقابة، وتطويرها للتيسير على الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة جاري الاتفاق عليها.

وأوضح يوسف أنه تم إدخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد توفير خدمات الأحوال المدنية، واستخراج كل من: شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وقسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق، وتسديد مخالفات المرور، واستخراج بطاقة المدفوعات الحكومية (فيزا إيزي باي)، وخدمة التوفير، وإرسال واستقبال الحوالات، وصرف المعاشات، والحساب الجاري، وحساب التوفير، فضلًا عن الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

مكتب بريد الصحفيين نقابة الصحفيين لجنة الخدمات والتكنولوجيا الأحوال المدنية مخالفات المرور

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