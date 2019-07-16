تعيين "هدى حميد" مديرًا لإدارة الإعلام بوزارة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض، الحاصلة على دكتوراه في فلسفة الإعلام وثقافة الأطفال من جامعة عين شمس، بمنصب مدير إدارة الإعلام بديوان عام الوزارة.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى فيها سيدة إدارة الإعلام بالوزارة، بعد أن أثبتت الواعظات وجودهن بأداء متميز، وأثبت الشباب الذين تم الدفع بهم في أعمال الإدارة والدعوة تمييزًا كبيرًا أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك، إيمانا من وزارة الأوقاف بالدفع بالمرأة والشباب في المفاصل الحيوية للعمل الدعوي والإداري بالوزارة والجهات التابعة لها.