"القابضة للمياه" تتعاون مع المعاهد البحثية للاستفادة من معالجة الصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية البحث العلمي ومواكبة التطورات العلمية المتلاحقة والتطبيقات الحديثة لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة ترحب بكافة أشكال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والأجنبية في مجالات إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة الصرف الصحي باستخدام التكنولوجيات الخضراء قليلة التكلفة لضمان الحفاظ على البيئه المحيطة ومواردها.

جاء ذلك أثناء افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع جامعة برلين، تحت عنوان "إمكانية تحسين جودة مياه السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي الابتدائية والثانوية باستخدام تقنية MAR_manage Aquifer Recharge".

وأوضح الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تقنية الـ MAR إحدى التقنيات الطبيعية التي تعتمد على الطبقات الجيولوجية للتربة لاستقبال المياه الناتجة من مراحل المعالجة لمياه الصرف الصحي وترشيحها من خلال أحواض ترشيح أو خنادق أو آبار حقن لتحسين نوعيتها بالعمليات الطبيعية المصاحبة للترشيح في الطبقات الجيولوجية بباطن الأرض.

وأضاف، أن الورشة تهدف إلى دراسة مدى صلاحية تلك التقنية للتطبيق والتكلفة الاقتصادية لها ومراعاة عملية التشغيل والصيانة واستخدام النمذجة الرياضية للتنبؤ بالنتائج وعمل تقييم للمخاطر المحتملة في مصر.

وأوضح الدكتور مايكل شنايدر الأستاذ بجامعة برلين الحرة أن هذه التقنية تم تطبيقها في عدد من دول العالم ولاقت نجاحا ملحوظا في ألمانيا والهند على سبيل المثال، لأنها تتمتع بقدرة تخزينية عالية جدا للمياه.

وناقش الدكتور كمال غديف، الأستاذ بجامعة قناة السويس، التحديات المائية التي تواجهها مصر والتعريف بتقنية الـ MAR وكفاءة المعالجة والحماية، موضحا أن القدرة على تخزين المياه تعتمد على خصائص الهيدرولوجية للطبقات.

وأضاف، أن موجة الابتكارات الناشئة تساعد على تمكين أنظمة معالجة المياه مع تقليل التكلفة وتخفيض معدلات استخدام الطاقة، وإعداد كوادر وبناء قدرات في الشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تطبيقات تقنيات الـ MAR، موضحًا أن هذه التكنولوجيا تعد من الفرص الناشئة لتعزيز الأمن المائي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مصر.

شارك في ورشة العمل أساتذة وخبراء من المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي للبحوث الزراعية وأيضا المختصين من الشركة القابضة وشركاتها التابعة في محافظات الجمهورية.