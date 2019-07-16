بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لحركة قطارات الوجه القبلي
06:27 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
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كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، جداول تشغيل قطارات الوجه القبلي لعام 2019 بعد تعديلها.
كانت هيئة السكك الحديدية، قررت إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات بجميع خطوط الهيئة، بدءا من يوليو 2019.
وننشر التعديلات الأخيرة لجدول التشغيل لقطارات الركاب والمكيفة.
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